Хоррор "Орудия" стал лидером североамериканского проката, заработав $42,5 млн

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Фильм ужасов "Орудия", снятый студией Warner Bros. Pictures с участием Джоша Бролина и Джулии Гарнер, собрал $42,5 млн в свой дебютный уикенд в США и Канаде, став лидером кинопроката в регионе.

Это шестая подряд картина Warner Bros. Pictures, собирающая более $40 млн за первые выходные после премьеры, отмечает MarketWatch.

В остальном мире фильм заработал еще $27,5 млн, и совокупные кассовые сборы достигли $70 млн.

"Орудиям" помогли активная рекламная кампания в соцсетях и отличные отзывы кинокритиков - фильм имеет 95% положительных рецензий на сайте Rotten Tomatoes.

Второе место в североамериканском прокате заняла комедия "Чумовая пятница 2", заработавшая $29 млн. Еще $15,5 млн сиквелу фильма 2003 года с Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан принес остальной мир.

На третью строчку опустился лидер предыдущих двух недель, "Фантастическая четверка: Первые шаги". Его сборы составили $15,5 млн, совокупная мировая касса достигла $434 млн.

Пятерку замыкают мультфильм "Плохие парни 2" и комедия с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон "Голый пистолет", премьеры которых состоялись на прошлой неделе. "Супермен" режиссера Джеймса Ганна опустился на шестое место, "Мир Юрского периода: Возрождение" - на седьмое, "F1" с Бредом Питтом - на восьмое.

