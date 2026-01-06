Поиск

Столицами европейской культуры 2026 года будут финский Оулу и словацкий Тренчин

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Финский город Оулу и словацкий - Тренчин избраны "европейскими столицами культуры" 2026 года, объявила во вторник Европейская комиссия (ЕК).

При поддержке Европейской комиссии в течение года эти два города будут принимать культурные мероприятия, выставки и представления, раскрывающие богатство культур стран Евросоюза.

Торжественное открытие года столицы культуры в Оулу состоится 16-18 января. Его программа, посвященная теме "Культура и климатические изменения", затрагивает "актуальные глобальные проблемы", сообщила Еврокомиссия.

Тренчин проведет фестиваль открытия 13-15 февраля. Программа фестиваля, выстроенная вокруг темы "Пробуждение любопытства", призвана "вдохновить на построение мостов между людьми, прошлым и будущим, а также между воображением и реальностью".

Как говорится в коммюнике Еврокомиссии, "уже 40 лет инициатива "Европейские столицы культуры" предоставляет городам ЕС возможность чествовать культурное разнообразие, вовлекать сообщества в культурные программы и способствовать местному и региональному развитию".

