"Буратино" и "Простоквашино" заработали в прокате более 1 млрд рублей
Премьера фильма "Буратино" в Москве
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Сразу три отечественных фильма - "Буратино", "Простоквашино" и "Чебурашка 2" получили в прокате миллиарды рублей за первые дни января, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем канале в мессенджере Max в воскресенье.

"Интерес зрителей к семейному кино сегодня заметно растет: это подтверждают первые дни января, когда сразу три картины преодолели отметку в 1 млрд рублей в прокате. При этом "Чебурашка 2" уже превысил сборы в 2,3 млрд рублей", - написала Любимова.

По ее словам, музыкальный фильм Игоря Волошина "Буратино", созданный при поддержке Фонда кино, предлагает зрителям новое прочтение хорошо знакомой истории.

"В центре сюжета - путь деревянного мальчишки, полный испытаний, встреч и открытий. При работе над картиной использовались современные технологии захвата движения и масштабные декорации, построенные в кинопарке "Москино". Особое звучание фильму придали мелодии Алексея Рыбникова, представленные в современной аранжировке", - рассказала Любимова.

Она отметила, что экранизация "Простоквашино" объединила живую актерскую игру и анимацию, вновь обращаясь к миру, созданному Эдуардом Успенским.

"Зритель возвращается к истории Дяди Фёдора, его друзей и обитателей деревни Простоквашино", - заметила министр.

Она добавила, что обращение к литературным первоисточникам и знакомым образам в сочетании с современными художественными решениями позволяет находить отклик у зрителей разных возрастов.

Минкульт РФ Ольга Любимова "Буратино Простоквашино Чебурашка 2
