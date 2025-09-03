Поиск

В Москве пройдет фестиваль Российского национального оркестра

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - 11 сентября в Зале Чайковского в Москве открывается фестиваль Российского национального оркестра (РНО), который даст старт 35-летнему сезону этого коллектива.

Как сообщают организаторы, среди важнейших событий - мировая премьера вокального цикла "Немая Вега" Андрея Головина, созданного специально для фестиваля, концертное исполнение редко звучащей оперы "Дафна" Рихарда Штрауса и театрально-симфоническая фантазия "Онегин. Сквозь время" по роману Пушкина (режиссер – Марина Брусникина, художник-постановщик – Варвара Тимофеева).

В числе участников фестиваля РНО - дирижеры Александр Рудин и Дмитрий Юровский, пианист Николай Луганский. В его рамках выступят певцы Регина Ханглер, Мартин Сушник, Сергей Скороходов, Николай Диденко, Екатерина Сергеева, Эльмира Караханова, Давид Посулихин, Елизавета Нарсия, Татьяна Иващенко, Илья Кутюхин, а также артисты Ольга Остроумова, Игорь Костолевский, Юлия Хлынина, Павел Табаков.

Российский национальный оркестр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Считавшуюся утраченной "Мадонну с Младенцем" Гверчино представили в Пушкинском

Считавшуюся утраченной "Мадонну с Младенцем" Гверчино представили в Пушкинском

Третьяковка не получала запросов о передаче РПЦ иконы "Богоматерь Донская"

Третьяковка не получала запросов о передаче РПЦ иконы "Богоматерь Донская"

В перечень "100 лучших фильмов" Минпросвещения вошли только советские картины

В перечень "100 лучших фильмов" Минпросвещения вошли только советские картины

Источник сообщил о ходатайстве об отмене приватизации издательства "Музыка"

Умершие знаменитости

Ушел из жизни композитор Родион Щедрин

Ушел из жизни композитор Родион Щедрин

Введение маркировки произведений искусства с упоминанием наркотиков отложено на полгода

Ряд стран не примет участие в "Интервидении" из-за внутренних причин

Умершие знаменитости

Умер исполнитель "Фантазера" Ярослав Евдокимов

Умершие знаменитости

Умер режиссер Юрий Бутусов

Умер режиссер Юрий Бутусов
Умершие знаменитости

Умер актер Иван Краско

Умер актер Иван Краско
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7095 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });