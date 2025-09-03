В Москве пройдет фестиваль Российского национального оркестра

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - 11 сентября в Зале Чайковского в Москве открывается фестиваль Российского национального оркестра (РНО), который даст старт 35-летнему сезону этого коллектива.

Как сообщают организаторы, среди важнейших событий - мировая премьера вокального цикла "Немая Вега" Андрея Головина, созданного специально для фестиваля, концертное исполнение редко звучащей оперы "Дафна" Рихарда Штрауса и театрально-симфоническая фантазия "Онегин. Сквозь время" по роману Пушкина (режиссер – Марина Брусникина, художник-постановщик – Варвара Тимофеева).

В числе участников фестиваля РНО - дирижеры Александр Рудин и Дмитрий Юровский, пианист Николай Луганский. В его рамках выступят певцы Регина Ханглер, Мартин Сушник, Сергей Скороходов, Николай Диденко, Екатерина Сергеева, Эльмира Караханова, Давид Посулихин, Елизавета Нарсия, Татьяна Иващенко, Илья Кутюхин, а также артисты Ольга Остроумова, Игорь Костолевский, Юлия Хлынина, Павел Табаков.