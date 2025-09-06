Поиск

Похищенную нацистским офицером картину XVII века нашли у его дочери в Аргентине

Похищенную нацистским офицером картину XVII века нашли у его дочери в Аргентине
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Аргентины предъявила обвинения дочери высокопоставленного нацистского офицера Фридриха Кадена, которая пыталась скрыть от властей картину итальянского живописца XVIII века, сообщает Associated Press.

Речь идет о портрете графини Коллеони кисти художника Джузеппе Гисланди, который похитили у еврейского арт-дилера Жака Гудстиккера во время Второй Мировой войны. Сам арт-дилер погиб в 1940 году, пытаясь покинуть Нидерланды. Его силой заставили продать коллекцию, включавшую полотна Вермеера и Рембрандта, по заниженной стоимости. Более 1100 работ из коллекции так и не были найдены.

Картину Гисланди мир вновь увидел спустя более чем 80 лет после того, как 59-летняя Патриция Каден - одна из дочерей нацистского офицера, - и ее муж решили продать свой дом в Аргентине. Журналист, изучающий бегство Кадена в Южную Америку, обратил внимание на 3d-тур по выставленному на продажу дому. Картина висела в гостиной над диваном. Журналист узнал одно из считавшихся пропавшими полотен.

В ходе обыска полиция нашла у Патриции и ее сестры Алисии несколько картин XIX века, которые могли быть похищены в годы войны, огнестрельное оружие. Но вместо портрета графини в гостиной висле пейзаж. Аргентинские правоохранительные органы приезжали к наследнице офицера еще несколько раз, пока наконец она и ее муж не согласились отдать спрятанную картину.

Дальнейшая судьба полотна пока не решена. Наследник Гудстиккера заявил, что хотел бы получить картину Гисланди назад. Суд в Аргентине предложил пока разместить портрет в музее Холокоста, прежде чем его отправят за границу, если будет принято такое решение.

Нидерланды Аргентина
