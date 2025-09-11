Поиск

Эрмитаж создаст в Южной Корее цифровой центр

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Государственный Эрмитаж создаст в Республике Корея цифровой мультимедийный центр "Эрмитаж Корея", сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

"Мы уже несколько лет сотрудничаем (...) мы сейчас готовим в Корее большой электронный центр Эрмитажа", - сказал Пиотровский на сессии в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Он уточнил, что в рамках форума Эрмитаж подписывает соглашение с компанией Art works, которую на форуме представит генеральный директор компании Ю Мин Сок, о создании центра, а также о проведении выставки "Великолепный Эрмитаж".

Михаил Пиотровский Эрмитаж Корея
