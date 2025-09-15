Поиск

"Истребитель демонов" показал самый успешный старт для аниме в прокате США и Канады

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Фильм "Истребитель демонов: Бесконечная крепость" заработал $70 млн в США и Канаде в минувшие выходные, установив новый рекорд по сборам для аниме в дебютный уикенд.

"Бесконечная крепость" стала третьей частью франшизы. Первая собрала $21 млн в свой первый уикенд в 2021 году, вторая - $11,5 млн в 2024 году.

"Можно сказать, что это неожиданный хит, - отметил Пол Дергарабедян из Comscore. - Не думаю, что кто-то мог предположить, что фильм будет доминировать в американском прокате".

Шон Роббинс из Fandango указал, что популярность аниме сильно выросла за последнее время, особенно среди молодых американцев, и все шло к тому, что в прокате появится большой хит в этом жанре.

На второе место опустился фильм ужасов "Заклятие 4: Последний обряд", собравший $26 млн. Третье место заняло "Аббатство Даунтон 3" - завершающая часть истории про британскую аристократическую семью заработала $18,1 млн.

