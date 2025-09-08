Поиск

Четвертая часть хоррора "Заклятие" заработала $187 млн в дебютный уикенд

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Фильм ужасов "Заклятие 4: Последний обряд" (The Conjuring: Last Rites) успешно стартовал в мировом прокате, заработав в первый уикенд $187 млн.

В том числе в США и Канаде четвертая часть хоррора, вышедшего в 2013 году, собрала $83 млн, в остальном мире - $104 млн. При этом в десяти странах премьера фильма еще не состоялась, включая такие крупные кинорынки, как Франция и Япония, где фильмы ужасов традиционно пользуются успехом.

Дебютные сборы в Северной Америке оказались лучшими в истории франшизы и третьими для всех фильмов ужасов (после двух фильмов "Оно", 2017 и 2019 года). Аналитики прогнозировали фильму сборы в районе $50-60 млн.

Это восьмая подряд картина Warner Bros. Pictures, собирающая более $40 млн за первые выходные после премьеры, отмечает MarketWatch. Благодаря такому успеху Warner Bros. вышла в лидеры по кассовым сборам с начала года, заработав $3,77 млрд.

Успеху фильма поспособствовали хорошие отзывы зрителей и кинокритиков, а также тот факт, что в Штатах уже несколько недель не было новых премьер.

