"Союзмультфильм" экранизирует произведения Корнея Чуковского

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Медиафраншизу на основе 11 произведений писателя Корнея Чуковского создадут киностудия "Союзмультфильм" и продюсерская компания "Яр&Ko", сообщила генеральный продюсер направления игрового кино киностудии Нелли Яралова.

"Корней Чуковский - самый издаваемый и продаваемый детский писатель в России, его книги лидируют по совокупному тиражу уже более десяти лет, регулярно занимая первое место по объемам продаж и изданий среди детских авторов. Эти истории до сих пор не теряют своей актуальности, и мы видим огромный потенциал в создании современной, многожанровой франшизы, которая познакомит новых зрителей с героями знаменитых произведений, а тем, кто вырос на этих историях, подарит возможность снова с ними встретиться", - сказала Яралова во время ежегодного партнерского саммита киностудии "Союзмультфильм".

По ее словам, работа над сценарием первого фильма находится на финальной стадии. В планах создание разных форматов – игровое кино, анимация, игры, комиксы.

Среди произведений, на основе которых будет создана медиафраншиза - "Мойдодыр", "Тараканище", "Крокодил", "Муха-Цокотуха", "Федорино горе" и другие.