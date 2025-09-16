"Союзмультфильм" экранизирует биографию кота Матроскина

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" создаст полнометражным игровым фильмом "Матроскин. Настоящая история", старт съемок запланирован на 2026 год, сообщила генеральный продюсер направления игрового кино киностудии Нелли Яралова.

"Кот Матроскин – самый популярный анимационный персонаж у нас в стране, ежегодно он занимает первые места во всевозможных ТОПах и хит-парадах. Это очень харизматичный и многогранный герой, о жизни которого до встречи с Дядей Федором ничего не известно. Мы решили рассказать зрителю новые главы биографии легендарного полосатого персонажа", - сказала Яралова во время осеннего партнерского саммита киностудии.

По ее словам, картина расскажет о ранних годах жизни Кота Матроскина, о том, как он встретил Профессора, обрел дом, научился говорить и сформировал свою философию жизни. В настоящее время по проекту идет подготовительная работа - разработка персонажей и сюжета. В перспективе "Союзмультфильм" намерен выпустить несколько игровых фильмов, посвящённых истории Кота Матроскина и создать на их основе масштабную франшизу.

Работу над сценарием ведет сценарист и продюсер Олег Маловичко. Планируется, что съемки фильма начнутся в 2026 году.

Также в рамках саммита было объявлено о создании игрового кино на киностудии "Союзмультфильм", его возгласила Яралова.