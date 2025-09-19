Первые масштабные гастроли Большого театра пройдут в Стамбуле

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр (ГАБТ) с 26 по 30 сентября проведет первые гастроли в Стамбуле, сообщили в пресс-службе театра.

"Артисты Большого театра неоднократно выступали в Турции, но это были выступления с концертными программами. В 250-м театральном сезоне Большой впервые отправляется в Стамбул на масштабные гастроли, в которых примут участие солисты и артисты балета, мимический ансамбль и симфонический оркестр Большого театра", - сообщили в пресс-службе.

Так, с 26 по 30 сентября на сцене Культурного центра им. Ататюрка будут показаны два представления балета "Ромео и Джульетта" и два представления балета "Лебединое озеро". Гастроли пройдут в рамках фестиваля искусств страны "Турецкого культурного маршрута".

Балет "Ромео и Джульетта" представят Светлана Захарова, Елизавета Кокорева, Артемий Беляков, Даниил Потапцев. Главные партии в показах балета "Лебединое озеро" исполнят Алёна Ковалёва, Юлия Степанова, Артемий Беляков, Дмитрий Выскубенко, Егор Геращенко, Марк Чино. За дирижёрским пультом будет Антон Гришанин.

За дирижёрским пультом Симфонического оркестра Большого театра 26 сентября будет Валерий Гергиев. 27, 29 и 30 сентября оркестр выступит под управлением Антона Гришанина.