Путин создал новый Совет при президенте по культуре

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Совета при президенте РФ по культуре и искусству и о создании Совета при президенте РФ по культуре, а также об учреждении премии президента РФ в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества.

Соответствующий указ "О некоторых вопросах государственной политики в области культуры" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

Согласно документу, "в целях совершенствования и эффективной реализации государственной политики в области культуры" президент постановил "образовать Совет при Президенте Российской Федерации по культуре". Этим же документом глава государства упразднил ранее существовавший Совет при президенте РФ по культуре и искусству.

Председателем совета, как и ранее, остается глава государства. Заместителем Совета остается глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, а секретарем - помощник президента РФ Владимир Мединский.

Кроме того, президент постановил учредить премию президента РФ в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества. Устанавливается, что ежегодно будет присуждаться три премии президента, размер премии составит 5 млн рублей.

Документом также утверждается положение о Совете, состав Совета и состав президиума Совета.