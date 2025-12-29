Поиск

Рождественские стихи Иосифа Бродского прозвучат в Большом театре

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр 11 января представит концерт, посвященный 85-летию со дня рождения Иосифа Бродского, впервые со сцены Бетховенского зала будут прочитаны Рождественские стихи поэта, сообщили в пресс-службе театра.

"В завершение новогодних праздников Большой театр представит особенное событие - впервые со сцены Бетховенского зала будут прочитаны Рождественские стихи Иосифа Бродского. Концерт, посвященный 85-летию со дня рождения поэта, пройдет 11 января", - говорится в сообщении театра.

В числе произведений, которые прозвучат в первом отделении, - "Бегство в Египет", "Рождественская звезда", "Второе Рождество на берегу", "Речь о пролитом молоке".

"Во втором отделении будет исполнена музыка широкого временного диапазона - от эпохи барокко до середины XX столетия. Сочинения Клаудио Монтеверди, Иоганна Себастьяна Баха, Александра Скрябина и Георгия Свиридова "подхватят" поэтический разговор "о времени и о себе", - добавили в театре.

