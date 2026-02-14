Поиск

Британский музей собрал 3,5 млн фунтов пожертвований, чтобы выкупить "Сердце Тюдоров"

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Британский музей за четыре месяца собрал 3,5 млн фунтов (около 4,78 млн долларов), чтобы выкупить кулон "Сердце Тюдоров", сообщает Museums Association.

Золотое украшение было найдено в Уорикшире с помощью металлоискателей в 2019 году. Его связывают с женитьбой Генриха VIII на Екатерине Арагонской.

На кулоне изображены роза Тюдоров и гранат, символизирующий Екатерину, а также сделана гравировка TOVS IORS - от старофранцузского tousiors (toujours - всегда).

Пожертвования сделали более 45 тысяч частных лиц, на них пришлось 380 тысяч фунтов. Также крупные пожертвования сделали различные фонды.

Брак Генриха VIII с Екатериной Арагонской был самым длинным из шести союзов монарха. Артефактов того периода, относящихся к их браку почти не сохранилось. Ученые полагают, что кулон был сделан в 1518 году к турниру, проводимому в честь помолвки маленькой дочери Генриха VIII и Екатерины Арагонской с дофином Франции.

После завершения сделки кулон "Сердце Тюдоров" войдет в постоянную коллекцию Британского музея

Британский музей Генрих VIII
