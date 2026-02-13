Поиск

Безруков сообщил об отсутствии у него планов стать ректором Школы-студии МХАТ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Народный артист России Сергей Безруков опроверг сообщения СМИ о планах подавать свою кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ.

"Моей занятости по руководству театром, преподавании во ВГИКе, артистической деятельности мне вполне достаточно", - написал Безруков в своем телеграм-канале.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Безруков может занять пост ректора Школы-студии МХАТ.

11 февраля сообщалось, что Минкультуры РФ освободило режиссера Константина Богомолова от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Ранее в тот же день Богомолов сообщил, что обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой освободить его от исполнения обязанностей ректора.

Богомолов был назначен и.о. ректора после смерти в январе заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого, возглавлявшего Школу-студию с 2013 года. После назначения Богомолова в телеграм-каналах появилось открытое письмо в адрес министра культуры с просьбой пересмотреть это решение, выбрав на этот пост кандидата, связанного с учебным заведением.

Позже в Минкультуры сообщили "Интерфаксу", что трудовой договор с режиссером заключен на период до проведения выборов ректора, отметив, что он "отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями для назначения руководителем образовательной организации".

