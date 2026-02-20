Звезда сериалов "Анатомия страсти" и "Эйфория" Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

Эрик Дэйн Фото: Variety via Getty Images

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Звезда сериалов "Анатомия страсти" и "Эйфория" актер Эрик Дэйн скончался в возрасте 53 лет, сообщает NBC News со ссылкой на представителей актера.

В апреле 2025 г. Дэйн публично сообщил, что у него диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС), также известный как болезнь Лу Герига. Это неизлечимое заболевание, поражающее нервную систему.

"С глубокой скорбью сообщаем, что Эрик Дэйн скончался в четверг днем ​​после мужественной борьбы с БАС. (…) Свои последние дни он провел в окружении дорогих друзей, преданной жены и двух прекрасных дочерей, Билли и Джорджии, которые были центром его мира", - сказал представитель актера.

Эрик Дэйн известен по сериалам "Анатомия страсти" , где сыграл доктора Марка Слоана, и "Эйфория", где исполнил роль Кэла Джейкобса. Также Дэйн снимался в сериалах "Зачарованные", "Лас-Вегас", "Последний корабль", фильмах "Люди Икс: Последняя битва", "День святого Валентина", "Дрейф". В июне 2024 года Дэйн получил роль агента ФБР Натана Блайта в сериале "Последний отсчёт", который вышел летом 2025 года.