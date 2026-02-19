Объявлен чемпион карнавала в Рио 2026 года

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Школа самбы "Унидус ди Вирадоуру" стала чемпионом карнавала в Рио-де-Жанейро 2026 года, набрав максимальные 270 очков жюри. Участники коллектива посвятили шествие одному из руководителей группы ударных инструментов в этой школе Муасиру Силве да Пинту, признанному живой легендой самбы, он также известен как "местри Сиса".

Участники шествия вспомнили и других выдающихся персон школы – танцовщицу Жулиану Пайс и постановщика Паулу Барруса.

Школа "Унидус ди Вирадоуру" стала чемпионом карнавала в Рио-де-Жанейро в четвертый раз. Ранее они получали титул победителей в 1997, 2020 и в 2024 годах. Школа была образована в 1946 году, выступает под флагом в бело-красных цветах с гербом – рукопожатием черной и белой рук – символом межрасового братства и короной, увенчанной тремя пятиконечными звездами.

На десятую долю меньше получила от жюри в этом году школа "Бейжа-Флор", которая стала чемпионом карнавала прошлого года. Она разделила второе место со школой "Вила-Изабел", которая также получила 269,9 очков.

Парад чемпиона карнавала состоится на самбадроме в Рио-де-Жанейро 21 февраля.

Последнее место в этом году досталось школе "Академикус ди Нитерой". В этом году они вернулись в "специальную группу" (высшую лигу) после прошлогодней победы в "золотой лиге", в которой теперь они снова будут выступать на карнавале в будущем году. Школа отметилась тем, что посвятила шествие президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве, что вызвало серьезную полемику в обществе.

В бразильской оппозиции тему выступления назвали ранней предвыборной агитацией. Президентские выборы состоятся в Бразилии позже в 2026 году, и Лула да Силва намерен принять в них участие. Суды отказались запретить шествие, в то время как Избирательный суд заявил о том, что оно может стать основанием для расследования.

Флавиу Болсонару, сын прежнего ультраправого президента Бразилии Жайра Болсонару, и возможный кандидат на президентских выборах 2026 года, прокомментировал проигрыш "Академикус ди Нитерой": "После того, как проиграла эта школа, проиграет и Лула да Силва".