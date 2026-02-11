Поиск

Богомолов решил уйти с должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Режиссер Константин Богомолов сообщил в среду, что обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.

"Дорогие друзья, я попросил Министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения", - написал Богомолов в своем телеграм-канале.

Богомолов был назначен и. о. ректора после смерти в январе заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого, возглавлявшего Школу-студию с 2013 года.

После его назначения в телеграм-каналах появилось открытое письмо в адрес министра культуры с просьбой пересмотреть решение о назначении и. о. ректора Школы-студии МХАТ, выбрав на этот пост кандидата, связанного с учебным заведением.

Позже в Минкультуры сообщили "Интерфаксу", что трудовой договор с Богомоловым заключен на период до проведения выборов ректора, отметив, что он "отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями для назначения руководителем образовательной организации".

