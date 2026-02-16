Поиск

В Рио школу самбы обвинили в агитации из-за шествия в честь Лулы да Силвы

В Рио школу самбы обвинили в агитации из-за шествия в честь Лулы да Силвы
Фото: Buda Mendes/Getty Images

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Школа самбы "Академикус ди Нитерой", дебютировавшая в "специальной группе" (высшей лиге) на карнавале в Рио-де-Жанейро в ночь на понедельник, посвятила шествие нынешнему президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, что вызвало неоднозначную реакцию в бразильском обществе.

В частности, по сообщению агентства ЭФЭ, в бразильской оппозиции тему выступления назвали ранней предвыборной агитацией. Президентские выборы состоятся в Бразилии позже в 2026 году, и Лула да Силва намерен принять в них участие. Суды отказались запретить шествие, в то время как Избирательный суд заявил о том, что оно может стать основанием для расследования.

Группы поддержки восторженно приветствовали шествие группы, скандируя лозунги из предыдущей предвыборной кампании Лулы да Силвы. На одной из передвижных платформ, которая использовалась в представлении, была установлена 18-метровая фигура нынешнего президента Бразилии. Сам Лула да Силва и несколько министров правительства наблюдал за представлением из ложи мэрии Рио-де-Жанейро на самбадроме.

Организаторы шествия сообщили агентству ЭФЭ, что тема шествия не была связана с выборами: "Мы выбрали темой историю Лулы да Силвы, потому что это история победы. А бразильцам нравятся люди, которые поднимаются из низов и одерживают победу".

"Мы не просим голосов за Лулу. Мы просто рассказываем о его жизни, но мы не можем рассказать ее, не затрагивая политику", - рассказали представители школы "Академикус ди Нитерой", назвав критику со стороны оппозиции "неуместной нервозностью крайне правых".

Шествия школ "специальной группы" (высшая лига) на карнавале в Рио-де-Жанейро начались в ночь на понедельник и продолжатся до вечера вторника. Каждый вечер зрители смогут увидеть по четыре представления.

