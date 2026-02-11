Константин Богомолов освобожден от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ освободило режиссера Константина Богомолова от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, сообщили в министерстве.

Богомолов освобожден от должности по собственному желанию, заявили журналистам в пресс-службе ведомства. "Решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком", - добавили в пресс-службе.

Ранее Богомолов сообщил, что обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.

Он был назначен и.о. ректора после смерти в январе заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого, возглавлявшего Школу-студию с 2013 года. После назначения Богомолова в телеграм-каналах появилось открытое письмо в адрес министра культуры с просьбой пересмотреть это решение, выбрав на этот пост кандидата, связанного с учебным заведением.

Позже в Минкультуры сообщили "Интерфаксу", что трудовой договор с Богомоловым заключен на период до проведения выборов ректора, отметив, что он "отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями для назначения руководителем образовательной организации".