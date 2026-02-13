Поиск

Умер историк и писатель Рой Медведев

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российский историк, писатель и публицист, автор многих историко-политических биографий Рой Медведев скончался 13 февраля в Москве на 101-м году жизни, по решению семьи прощание с ним пройдет в закрытом режиме, сообщила "Интерфаксу" его невестка Светлана Медведева.

"Прощание пройдет в закрытом формате, я не планирую никого приглашать", - сказала Медведева.

Она уточнила, что место, где будет похоронен историк, будет обозначено позже.

После прощания Медведев будет кремирован, сообщила его невестка.

Рой Медведев родился 14 ноября 1925 года в Тифлисе. Окончил философский факультет Ленинградского университета.

Медведев был автором биографий Владимира Путина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Бориса Ельцина, Михаила Шолохова, Александра Солженицына и других.

