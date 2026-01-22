Поиск

"Гамнет", "Франкенштейн" и "Битва за битвой" будут бороться за "Оскар"

В номинации на лучший короткометражный анимационный фильм попал фильм Константина Бронзита "Три сестры"

"Гамнет", "Франкенштейн" и "Битва за битвой" будут бороться за "Оскар"
Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Фильмы "Гамнет" Хлои Чжао, "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона и "Франкенштейн" Гильермо дель Торо будут бороться за награду в номинации "Лучший фильм" американской киноакадемии "Оскар", объявили организаторы премии в четверг.

Среди претендентов на награду в данной номинации также "Бугония" Йоргоса Лантимоса, "Марти Великолепный" Джошуа Сэфди, "Секретный агент" Клебера Мендонса Филью, "Грешники" Райана Куглера и "Сентиментальная ценность" Йоакима Триера, "Формула 1" Джозефа Косински и "Сны поездов" Клинта Бентли.

Претендентом на награду в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм" попала картина аниматора Константина Бронзита "Три сестры".

Лучшим режиссером может стать Чжао, Сэфди, Андерсон, Триер или Куглер.

На звание лучшей актрисы по версии американской киноакадемии претендует Джесси Бакли за фильм "Гамнет", Ренате Реинсве за фильм "Сентиментальная ценность", Роуз Бирн за картину "Я бы тебя пнула, если бы могла", Кейт Хадсон за "Песня звучит печально" и Эмма Стоун за фильм "Бугония".

Лучшим актером может стать Тимоти Шаламе за роль в фильме "Марти Великолепный", Леонардо ДиКаприо за фильм "Битва за битвой", Итан Хоук за роль в фильме "Голубая луна", Майкл Б. Джордан за фильм "Грешники" и Вагнер Моура за картину "Секретный агент".

На награду в категории "Лучший оригинальный сценарий" претендуют "Голубая луна", "Марти Великолепный", "Сентиментальная ценность", "Грешники" и "Простая случайность". За награду за лучший адаптированный сценарий поборются картины "Бугония", "Франкенштейн", "Гамнет", "Битва за битвой" и "Сны поездов".

На награду в номинации "Актриса второго плана" претендуют: Эль Фаннинг ("Сентиментальная ценность"), Эми Мэдиган ("Орудия"), Вунми Мосаку ("Грешники"), Эми Мэдиган ("Орудия") и Инга Ибсдоттер Лиллеос ("Сентиментальная ценность"). В аналогичной мужской номинации представлены Бенисио дель Торо ("Битва за битвой"). Джейкоб Элорди ("Франкенштейн"), Делрой Линдо ("Грешники"), Шон Пенн ("Битва за битвой") и Стеллан Скарсгард ("Сентиментальная ценность").

Лучшим анимационным фильмом может стать "Арко", "Элио", "Кей-поп-охотницы на демонов", "Маленькая Амели" и "Зверополис 2".

За награду в номинации "Лучший международный фильм" представлены "Секретный агент" (Бразилия), "Сентиментальная ценность" (Норвегия), "Голос Хинд Раджаб" (Тунис), "Простая случайность" (Франция) и "Сират" (Испания).

Церемония вручения наград 98-й премии пройдет 15 марта.

