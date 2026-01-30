Поиск

Союз кинематографистов России исключил из своего состава Ингеборгу Дапкунайте

Актриса Ингеборга Дапкунайте
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Союз кинематографистов России по итогам прошедшего в декабре съезда принял решение об исключении из организации актрисы Ингеборге Дапкунайте и продюсера и медиаменеджера Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом) за неуплату членских взносов, всего из состава Союза исключены семь человек.

Дапкунайте и Роднянского исключили из организации "за многолетнюю неуплату членских взносов", говорится в постановлении съезда Союза кинематографистов.

Среди исключенных из состава Союза также актёры Алексей Горбунов, Елена Кучеренко, режиссёр документального кино Аркадий Коган, режиссёр Ульяна Шилкина, продюсер Анастасия Павлович.

Съезд союза кинематографистов России прошел 22 января.

Роднянский - известный украинский продюсер, долгое время работавший в России. Минюст РФ в октябре 2022 года внес его в перечень иностранных агентов.

Осенью 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил продюсера к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о распространении ложной информации про действия Вооруженных сил РФ. Он был признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).



Союз кинематографистов России исключил из своего состава Ингеборгу Дапкунайте

