Минкультуры запускает акцию для льготников со скидками по ID в Мах

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ запускает акцию для льготных категорий граждан, в рамках которой можно бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры, используя цифровой ID в национальном мессенджере Мах, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Запускаем масштабную акцию для льготных категорий граждан — "Культура поMAХимуму". С 22 февраля люди с инвалидностью, студенты, члены многодетных семей и пенсионеры смогут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры, используя цифровой ID в национальном мессенджере Мах", - написала Любимова в моем канале в Мах.

Она уточнила, что к таким учреждениям культуры относятся музеи, театры, концертные площадки и культурно-досуговые центры.

В пресс-службе Минкультуры РФ добавили, что для посещения учреждения культуры нужно перейти в цифровой ID в национальном мессенджере Мах и предъявить на входе QR-код. Ознакомиться со списком мероприятий можно на портале "Культура.РФ" в специальном разделе "КультурапоMAХимуму" и на сайтах региональных министерств культуры.

Граждане льготных категорий в каждом регионе, которые посетят наибольшее количество учреждений культуры, получат призы. Чтобы принять участие в акции, при посещении необходимо сделать фотографию узнаваемого объекта внутри учреждения культуры и отправить изображение в чат-бот "Культура поMAXимуму" в мессенджере Мах. Чат-бот начнет работу с 25 февраля.

Акция действует в регионах России и продлится до 1 марта.