Питер Джексон станет обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля

Фото: Scott Dudelson/Getty Images

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Новозеландский режиссёр и сценарист Питер Джексон будет награжден почетной "Золотой пальмовой ветвью" 79-го Каннского кинофестиваля, сообщили организаторы смотра.

"Новозеландский кинорежиссер Питер Джексон получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" в знак признания его творчества, сочетающего голливудские блокбастеры и авторские фильмы с необычайным художественным видением и технологической смелостью", - говорится в сообщении пресс-службы кинофестиваля.

Комментируя решение о присуждении награды, Джексон заявил, что для него это "одна из величайших привилегий в карьере".

"Канны сыграли важную роль в моем кинематографическом пути. В 1988 году я посетил фестивальную площадку со своим первым фильмом "В плохом вкусе", а затем в 2001 году мы показали фрагмент из "Властелина колец: Братство кольца", и оба этих события стали важными вехами в моей карьере. Этот фестиваль всегда чествовал смелое, новаторское кино, и я невероятно благодарен Каннскому фестивалю за то, что он признал меня среди кинематографистов и художников, чьи работы продолжают меня вдохновлять", - сказал Джексон.

Джексон - новозеландский кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер. Наиболее известен по эпической фэнтези-кинотрилогии "Властелин колец", снятой им по книгам Джона Р. Р. Толкина и получившей 17 премий "Оскар"; впоследствии Джексон выпустил приквел к ней - кинотрилогию "Хоббит".