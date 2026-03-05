Поиск

Питер Джексон станет обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля

Питер Джексон станет обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля
Фото: Scott Dudelson/Getty Images

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Новозеландский режиссёр и сценарист Питер Джексон будет награжден почетной "Золотой пальмовой ветвью" 79-го Каннского кинофестиваля, сообщили организаторы смотра.

"Новозеландский кинорежиссер Питер Джексон получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" в знак признания его творчества, сочетающего голливудские блокбастеры и авторские фильмы с необычайным художественным видением и технологической смелостью", - говорится в сообщении пресс-службы кинофестиваля.

Комментируя решение о присуждении награды, Джексон заявил, что для него это "одна из величайших привилегий в карьере".

"Канны сыграли важную роль в моем кинематографическом пути. В 1988 году я посетил фестивальную площадку со своим первым фильмом "В плохом вкусе", а затем в 2001 году мы показали фрагмент из "Властелина колец: Братство кольца", и оба этих события стали важными вехами в моей карьере. Этот фестиваль всегда чествовал смелое, новаторское кино, и я невероятно благодарен Каннскому фестивалю за то, что он признал меня среди кинематографистов и художников, чьи работы продолжают меня вдохновлять", - сказал Джексон.

Джексон - новозеландский кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер. Наиболее известен по эпической фэнтези-кинотрилогии "Властелин колец", снятой им по книгам Джона Р. Р. Толкина и получившей 17 премий "Оскар"; впоследствии Джексон выпустил приквел к ней - кинотрилогию "Хоббит".

Питер Джексон Каннский кинофестиваль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Питер Джексон станет обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля

 Питер Джексон станет обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля

Минкультуры не выдало прокатное удостоверение американской драме "Нюрнберг"

 Минкультуры не выдало прокатное удостоверение американской драме "Нюрнберг"

Директором Лувра может быть назначен глава музеев Версаля

 Директором Лувра может быть назначен глава музеев Версаля

Большой театр в марте представит премьеру оперы "Отелло" Верди

 Большой театр в марте представит премьеру оперы "Отелло" Верди

Макрон принял отставку директора Лувра

Фильм Андерсона стал лидером по числу наград на BAFTA

 Фильм Андерсона стал лидером по числу наград на BAFTA

Музей памяти жертв геноцида советского народа откроется на месте Музея ГУЛАГа

Звезда сериалов "Анатомия страсти" и "Эйфория" Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

 Звезда сериалов "Анатомия страсти" и "Эйфория" Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

Объявлен чемпион карнавала в Рио 2026 года

 Объявлен чемпион карнавала в Рио 2026 года

Сыгравший в "Крестном отце" актер Роберт Дюваль скончался в возрасте 95 лет

 Сыгравший в "Крестном отце" актер Роберт Дюваль скончался в возрасте 95 лет
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8577 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 422 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });