Поиск

"Союзмультфильм" не будет заменять представителей креативных профессий с помощью ИИ

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" не намерена применять технологии искусственного интеллекта (ИИ) в творческой и художественной составляющей в производстве проектов, они останутся в ведении креативных кадров, интеграция нейросетей коснется производственной рутины, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии.

"Мы убеждены, что мастерство и креатив всегда останутся за человеком. Поэтому использование нейросетей как актуальной технологии коснётся только рутинных процессов, с целью их оптимизации. Творческая и художественная составляющая по-прежнему останутся на стороне специалистов киностудии", - сказала креативный директор киностудии "Союзмультфильм" Мария Савиных, слова которой привели в пресс-службе.

По ее словам, нейросети помогают быстрее нарисовать фон, расставить свет и найти ошибки в кадрах, сделать тест или черновую озвучку, чтобы режиссер понял ритм сцены до записи актеров.

Как уточнили в пресс-службе, киностудия уже интегрировала технологии ИИ в производственный процесс, однако нейросети будут применяться в механических процессах вместо инструментария предыдущего поколения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что киностудия "Союзмультфильм" в ближайший год полностью перейдет на гибридную модель производства, сочетающую традиционную анимацию и технологии искусственного интеллекта.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8954 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1511 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 107 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов