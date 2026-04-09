"Союзмультфильм" не будет заменять представителей креативных профессий с помощью ИИ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" не намерена применять технологии искусственного интеллекта (ИИ) в творческой и художественной составляющей в производстве проектов, они останутся в ведении креативных кадров, интеграция нейросетей коснется производственной рутины, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии.

"Мы убеждены, что мастерство и креатив всегда останутся за человеком. Поэтому использование нейросетей как актуальной технологии коснётся только рутинных процессов, с целью их оптимизации. Творческая и художественная составляющая по-прежнему останутся на стороне специалистов киностудии", - сказала креативный директор киностудии "Союзмультфильм" Мария Савиных, слова которой привели в пресс-службе.

По ее словам, нейросети помогают быстрее нарисовать фон, расставить свет и найти ошибки в кадрах, сделать тест или черновую озвучку, чтобы режиссер понял ритм сцены до записи актеров.

Как уточнили в пресс-службе, киностудия уже интегрировала технологии ИИ в производственный процесс, однако нейросети будут применяться в механических процессах вместо инструментария предыдущего поколения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что киностудия "Союзмультфильм" в ближайший год полностью перейдет на гибридную модель производства, сочетающую традиционную анимацию и технологии искусственного интеллекта.