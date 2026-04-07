В США назвали лауреата премии Фолкнера 2026 года

В США назвали лауреата премии Фолкнера 2026 года
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Пакистано-американская писательница Махрин Сохаил стала лауреатом премии Уильяма Фолкнера (PEN/Faulkner Award for fiction) 2026 года за дебютный сборник рассказов "Мелкие грешники" (Small Scale Sinners). Об этом сообщается на сайте премии.

По словам председателя жюри Лорен Фрэнсис-Шармы, книга отличается "острым и выразительным стилем" и "охватывает все аспекты человеческой природы в небольшом томе". По ее словам, книга раскрывает "богатый мир желаний, ярости, любви и потерь, присущих почти каждой жизни".

Всего жюри рассмотрело 387 произведений, опубликованных американскими авторами в 2025 году. Заявки поступили от 155 издательств, включая независимые и академические.

Сохаил родом из Пакистана и сейчас живет в Вашингтоне, округ Колумбия. В своем заявлении она отметила, что работала над книгой около десяти лет. "Я пыталась исследовать возможные пути независимости женщины в современном мире", - сказала она.

Писательница получит премию в размере $15 тыс., которая в предыдущие годы присуждалась таким авторам, как Филип Рот, Дон ДеЛилло, Майкл Каннингем, Энн Пэтчетт. Остальные финалисты получат по $5 тыс.

Церемония награждения состоится 6 мая в библиотеке Мартина Лютера Кинга в Вашингтоне.

PEN/Faulkner Award - одна из самых престижных литературных наград в США. Она была учреждена в 1980 году самими писателями и декларирует независимость от показателей продаж. Получить ее может только гражданин США.

В США назвали лауреата премии Фолкнера 2026 года

 В США назвали лауреата премии Фолкнера 2026 года

