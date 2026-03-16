Поиск

"Три сестры" Бронзита уступили "Оскар" канадской картине

Фото: Richard Harbaugh / The Academy via Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российский режиссер-аниматор Константин Бронзит в третий раз остался без статуэтки премии американской киноакадемии "Оскар", его короткометражный анимационный фильм "Три сестры" уступил победу в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм" канадской картине "Девочка, которая плакала жемчугом".

Церемония вручения наград 98-й премии американской киноакадемии "Оскар" проходит в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник по московскому времени.

Бронзит ранее дважды номинировался на "Оскар" за мультфильмы "Уборная история - любовная история" в 2009 году и "Мы не можем жить без космоса" в 2016 году.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как "Оскар", была учреждена в 1929 году и вручается деятелям, внесшим вклад в развитие киноискусства.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Умерла актриса Людмила Аринина

 Умерла актриса Людмила Аринина

Минкультуры считает отказ вернуть "скифское золото" нарушением музейного принципа

 Минкультуры считает отказ вернуть "скифское золото" нарушением музейного принципа

Netflix заплатит за ИИ-фирму Бена Аффлека до $600 млн

Венецианская биеннале может лишиться субсидии ЕК в 2 млн евро из-за допуска России

 Венецианская биеннале может лишиться субсидии ЕК в 2 млн евро из-за допуска России

Ильдар Абдразаков занял пост худрука в Михайловским театре в Петербурге

 Ильдар Абдразаков занял пост худрука в Михайловским театре в Петербурге

Натюрморт Фалька продали на аукционе за 12 млн рублей

Безруков заявил, что во МХАТ им. Горького не стоит ждать молниеносных изменений

 Безруков заявил, что во МХАТ им. Горького не стоит ждать молниеносных изменений

Художественным руководителем МХАТа имени Горького стал Безруков

И.о. ректора Школы-студии МХАТ стал Константин Хабенский

 И.о. ректора Школы-студии МХАТ стал Константин Хабенский
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 765 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8662 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
