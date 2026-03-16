"Три сестры" Бронзита уступили "Оскар" канадской картине

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российский режиссер-аниматор Константин Бронзит в третий раз остался без статуэтки премии американской киноакадемии "Оскар", его короткометражный анимационный фильм "Три сестры" уступил победу в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм" канадской картине "Девочка, которая плакала жемчугом".

Церемония вручения наград 98-й премии американской киноакадемии "Оскар" проходит в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник по московскому времени.

Бронзит ранее дважды номинировался на "Оскар" за мультфильмы "Уборная история - любовная история" в 2009 году и "Мы не можем жить без космоса" в 2016 году.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как "Оскар", была учреждена в 1929 году и вручается деятелям, внесшим вклад в развитие киноискусства.