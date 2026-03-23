"Ветер" награжден "Никой" как лучший игровой фильм

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Фильм "Ветер" режиссера Сергея Члиянца стал обладателем награды национальной кинематографической премии "Ника" в категории "Лучший игровой фильм", передает корреспондент "Интерфакса".

Церемония вручения наград за 2025 год прошла в понедельник в театре "Моссовета".

Всего претендентами на награду в номинации "Лучший игровой фильм" национальной кинематографической премии "Ника" были пять картин. На награду претендовали также фильмы "Август" режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, "Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова, "Здесь был Юра" Сергея Малкина и "Лермонтов" Бакура Бакурадзе.

Фильм-победитель также отмечен наградой за "Лучшую сценарную работу". В основе этой кинокартины лежал сценарий Петра Луцыка и Алексея Саморядова, написанный в 1993 году.

Лауреаты премии

Режиссёр Бакур Бакурадзе получил "Нику" за лучшую режиссерскую работу в фильме "Лермонтов".

Лучшими актером и актрисой по версии премии "Ника" стали Константин Хабенский за фильм "Здесь был Юра" и Светлана Крючкова за работу в фильме "Двое в одной жизни, не считая собаки".

Лучшими актерами второго плана стали Елена Лядова за роль в фильме "Чистый лист" и Владимир Машков за фильм "В списках не значился".

В номинации "Лучший сериал" награду получил сериал "Хроники русской революции".

Лучшим неигровым фильмом стала работа "К другому берегу. Станиславский в Новом Свете" режиссеров Бориса Караджева и Анастасии Кузяковой.

Лучшим анимационным фильмом стала картина "Булгаков" режиссёра Станислава Соколова.

В номинации "Лучшая музыка к фильму" наградой отмечен композитор Райан Оттер за фильм "Пророк. история Александра Пушкина".

"Открытием года" стал режиссёр Феликс Умаров, снявший фильм "Пророк. История Александра Пушкина".

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР. С начала 1990-х годов победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.

Сергей Члиянец Ника Бакур Бакурадзе
