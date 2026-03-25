Трансляция первого за четыре года концерта BTS собрала 18,4 млн зрителей на Netflix

Концерт вошел в топ-10 Netflix в 80 странах, а в 24 занял первое место

Концерт BTS The Comeback Live: Arirang 21 марта 2026 года в Сеуле Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Прямая трансляция первого за четыре года концерта k-pop группы BTS собрала 18,4 млн зрителей на Netflix, сообщил стриминговый сервис.

По данным компании, концерт BTS The Comeback Live: Arirang привлек 18,4 млн зрителей в прямом эфире и в течение последующих суток. Трансляция вошла в топ-10 Netflix в 80 странах и заняла первое место в 24 странах.

Netflix также отметил масштабный отклик в соцсетях: контент, связанный с концертом, собрал 2,62 млрд глобальных упоминаний, а хэштеги, посвященные BTS, вышли в тренды в США, Южной Корее, Великобритании, Индии, Бразилии и других странах.

Bloomberg пишет, что успех концерта демонстрирует растущий спрос на прямые эфиры с участием мировых артистов и является частью более широкой стратегии Netflix по развитию live-контента. Издание подчеркивает, что шоу стало центральным элементом глобального камбэка BTS, включающего новый альбом, документальный фильм и мировой тур.

Концерт BTS состоялся в Сеуле в субботу, 21 марта, и был приурочен к выходу первого за шесть лет полноформатного альбома Arirang. Мероприятие проходило на площади Кванхвамун, вход был бесплатным. По данным южнокорейских СМИ, мероприятие собрало десятки тысяч поклонников и стало символическим началом нового этапа в карьере группы.