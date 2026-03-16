Назначены новые руководители "РОСИЗО" и музея-заповедника "Архангельское"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о назначении директором департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры Ивана Лыкошина, ранее занимавшего пост директора "РОСИЗО", на этом посту он сменил Елену Харламову, которая станет гендиректором музея-заповедника "Архангельское", новым руководителем музейно-выставочного центра "РОСИЗО" стал Георгий Москвичев.

"Директором департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры РФ назначен Иван Лыкошин. С 2025 года руководил музейно-выставочным центром "РОСИЗО". (...) Пост директора музейно-выставочного центра "РОСИЗО" займет Георгий Москвичев. Уверена, существующие проекты продолжат развиваться и будут реализованы новые", - написала Любимова в своем канале в Мах.

"На должность генерального директора музея-заповедника "Архангельское" назначена Елена Харламова, занимавшая должность директора департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России", - сообщила Любимова.

Руководитель музея-заповедника "Архангельское" Вадим Задорожный покидает музей-заповедник по собственному желанию.

Минкультуры Елена Харламова РОСИЗО Вадим Задорожный Георгий Москвичев Архангельское
