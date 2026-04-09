Фильмы Альмодовара и Хамагути вошли в основной конкурс Каннского кинофестиваля

Пресс-конференция, посвященная официальной программе 79-го Каннского кинофестиваля Фото: Marc Piasecki/WireImage

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В основной конкурс 79-го Международного Каннского кинофестиваля вошли 21 картина, среди них - новые работы режиссеров Андрея Звягинцева, Педро Альмодовара и Рюсукэ Хамагути, программу смотра объявил на пресс-конференции генеральный директор кинофестиваля Тьерри Фремов.

Среди картин, которые будут бороться за награды Канн в этом году, оказались новая работа Андрея Звягинцева "Минотавр", комедийная картина "Горькое рождество" испанского режиссера Педро Альмодовара, французская драма режиссера Асгара Фархади "Параллельные истории", картина "Внезапно" японского режиссера Рюсукэ Хамагути, японский научно-фантастический фильм "Барашек в ящике" режиссера Хирокадзу Корээда, южнокорейский мистический триллер "Надежда" режиссера На Хонджин.

Кроме того, в программе представлены картина польского режиссера Павла Павликовского "1949" о Томасе Манне, фильм "Мулен" венгерского режиссера Ласло Немеша, французский фильм "Истории ночи" режиссера и сценариста Леа Мисиус, испано-французский драматический фильм "Любимая" режиссера Родриго Сорогойена, картина "Человек, которого я люблю" режиссера Айра Сакса, "Фьорд" румынского режиссера Кристиана Мунджиу, драма" Нежный монстр" австрийского режиссера Мари Кройцер и другие.

Международное жюри в этом году возглавит южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук. Фильмом открытия фестиваля в этом году станет картина французского режиссера и сценариста Пьера Сальвадори "Электрическая Венера".

Фильмы Звягинцева были неоднократно представлены в программе фестиваля. В 2011 году его картина "Елена" получила приз жюри конкурсной программы "Особый взгляд", картина "Левиафан" была отмечена "Пальмовой ветвью" за сценарий в 2014 году, в 2017 году картина "Нелюбовь" стала обладателем приза жюри фестиваля.

Международный Каннский кинофестиваль - ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Впервые проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно в мае.

79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая.