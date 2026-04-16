Россия и Сирия возобновили контакты по реставрации Пальмиры

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Представители России и Сирии провели первое после смены власти в Арабской республике онлайн-совещание по проекту реставрации Триумфальной арки Пальмиры, сообщает Смольный в четверг.

"Прошедшие переговоры - первый шаг к возобновлению этой работы. Уверен, что петербургские реставраторы достойно продолжат свою благородную миссию и вернут миру один из его величайших культурных символов", - приводятся в сообщении слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

В ходе совещания российские и сирийские специалисты выразили готовность возобновить контакты по проекту. Стороны договорились, что первым шагом на этом пути станет разработка и согласование проектов новых договоров о сотрудничестве. Сирийская сторона ознакомила российских коллег с современным состоянием темы сохранения объектов культурного наследия в Пальмире.

В то же время, отмечается в сообщении, российские реставраторы выразили готовность продолжить работу по восстановлению арки, когда окончательные договоренности будут достигнуты.

С российской стороны во встрече приняли участие генеральный директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН, руководитель проекта Наталья Соловьева. В числе участников с сирийской стороны - директор департамента древностей и музеев Сирии Масуд Бадави и директор департамента объектов всемирного культурного наследия Лина Кутейфан.

Триумфальная арка датирована III веком нашей эры, является символом Сирии, это самое известное архитектурное сооружение древней Пальмиры. Она была разрушена в мае 2015 года боевиками запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". После взрыва от арки остались лишь крайние пилоны боковых пролетов. Рухнул главный свод, был полностью разрушен центральный пролет. Каменные блоки получили серьезные повреждения, некоторые элементы утрачены безвозвратно.

В конце 2021 года в Сирии работала экспедиция, в составе которой были археологи, реставраторы, геологи и конструкторы, они составили план предстоящих работ. Ученые создали индивидуальный проект реставрации памятника, который включает обследование всех камней арки - около тысячи блоков. В проект входят акустические и геофизические исследования. Для реставрации памятника планируется сначала полностью его разобрать.

В августе 2024 года Соловьева сообщала, что петербургские археологи планируют приступить к реставрации Триумфальной арки Пальмиры в ноябре - декабре 2024 года, однако в декабре 2024 проект был поставлен "на паузу" из-за перемен в Сирии.

В феврале 2025 года Соловьева уточняла, что между РФ и новыми властями Сирии "идут переговоры" по поводу восстановления арки Пальмиры.