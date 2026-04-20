Умер народный артист России, скрипач-виртуоз Сергей Стадлер

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Народный артист России, экс-ректор Петербургской консерватории Сергей Стадлер умер на борту самолета Петербург - Стамбул, сообщили "Интерфаксу" в городском комитете по культуре в понедельник.

"Да, Сергей Валентинович умер на борту самолета Петербург-Стамбул", - сказал собеседник.

По данным СМИ, воздушное судно совершило экстренную посадку в Румынии.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования по поводу кончины экс-ректора консерватории. "Коренной петербуржец, с юных лет он посвятил жизнь музыке, окончил Санкт-Петербургскую консерваторию. Его имя стало символом высочайшего исполнительского искусства", - говорится в сообщении.

Скрипач-виртуоз родился в 1962 году в Ленинграде. С 2008 по 2011 годы он был ректором Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. В 2013 году он создал Симфонический оркестр Петербурга и стал его художественным руководителем. С 2018 года возглавлял образовательную программу "Инструментальное исполнительство на скрипке" в Санкт-Петербургском государственном университете.