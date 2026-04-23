Первые награды ММКФ забрали фильмы из России, Китая и Ирана

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Фильм "Отец" российского режиссера Павла Иванова стал обладателем приза зрительских симпатий 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Первые награды были вручены перед официальной церемонией закрытия киносмотра.

Как отметил в начале церемонии награждения председатель отборочной комиссии, кинокритик и киновед Сергей Лаврентьев, в рамках фестиваля в этом году было показано около 200 фильмов.

Действие фильма "Отец", получившего приз зрительских симпатий фестиваля, происходит во время Великой Отечественной войны. Главный герой картины, сибирский охотник Гавриил Собинов, отправляется на фронт добровольцем, узнав, что его сын пропал без вести. Гавриил намерен найти сына, но попадает не на передовую, а в хозвзвод. Он проявляет себя геройски в первом же бою и после учёбы в снайперской школе оказывается на переднем крае.

Приз жюри NETPAC (сети продвижения азиатского кино) получила картина "Падение" китайского режиссера Жэньфэй Ши. Фильм награждается "за убедительный дебют и за запоминающееся изображения нового видения китайского независимого кино".

Фильм повествует о том, что за несколько дней до судьбоносного вступительного экзамена в вуз мир отличницы Ли Чжичжи рушится, когда она застает своего отца с беременной женщиной. В шоке девушка случайно сбрасывает пепельницу с балкона и попадает в пятилетнюю девочку, игравшую внизу. Оказавшись между скорбящей семьей погибшей девочки и непомерными ожиданиями родителей, Чжичжи подавляет свое чувство вины вместе с гневом на "предательство" отца.

Приз жюри российской кинокритики достался иранскому режиссеру Хамидреза Газеми за картину "Небо везде одинаково". Дипломами жюри российской кинокритики отмечены фильмы "Выготский" Антона Бильжо с формулировкой "за многоплановый актерский ансамбль" и "Падение" Жэньфэй Ши с формулировкой "за выразительность киноязыка".

Приз Международной федерации киноклубов "Колючий взгляд" по основному конкурсу также достался работе картине "Небо везде одинаково". За "смелое воплощение мечты в реальность" специальным упоминанием жюри отмечена картина "Воздаяние" Даниэля Гусмана (Румыния, Испания).

Приз Федерации киноклубов по конкурсу "Русские премьеры" получила картина "На краю света" режиссёра Эдуарду Новикова.

Приз Федерации киноклубов по конкурсу документального кино достался режиссеру Сюйсун Чжену за фильм "Долгий путь домой" (Китай). Специальным упоминанием отмечена картина "В мире странных мыслей" Чхве Чендан (Республика Корея).

Приз жюри Гильдии неигрового кино и телевидения также получила картина "В мире странных мыслей" режиссера Чхве Чендан с формулировкой "за превосходное изображение триумфа духа над бренностью тела".

ММКФ - второй после Венецианского, старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

В этом году фестиваль проходит с 16 по 23 апреля. В основном конкурсе представлено 13 картин.