Гран-при ММКФ получил индийский фильм "Страсть"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Обладателем "Золотого святого Георгия", гран-при 48-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), стала индийская картина "Страсть" режиссёра Фазиля Разака.

Церемония награждения проходит в кинотеатре "Россия" в четверг вечером, передает корреспондент "Интерфакса".

Фильм-победитель повествует о том, как горький жизненный опыт оставил в душе главной героини картины неизгладимый след, и она пребывает в глубоком психологическом кризисе. Молодой человек по имени Шану решает воспользоваться её состоянием, сближается с ней и вовлекает в преступную деятельность, чтобы самому избежать наказания.

КультураПервые награды ММКФ забрали фильмы из России, Китая и ИранаЧитать подробнее

Российский режиссер Антон Бильжо удостоен "Серебряного святого Георгия" за лучшую режиссерскую работу за фильм "Выготский" о жизни учёного, одного из главных имён в мировой психологии и педагогике Льва Выготского.

Спецприз жюри вручен испанскому режиссёру Даниэлю Гусману за фильм "Воздаяние".

Приз за лучшую женскую роль получила индийская актриса Амрутха Кришнакумар, сыгравшая главную роль в фильме "Страсть". За лучшую мужскую роль отметили российского актера Сергея Гилева за исполнение главной роли в фильме "Выготский".

Кроме того, были вручены награды победителям других конкурсных программ.

Так, "Серебренного святого Георгия" ММКФ за лучший фильм в конкурсе "Русские премьеры" удостоена картина "Температура Вселенной" режиссера Виктора Шамирова.

Награду за лучший короткометражный фильм получила южнокорейская лента "Нигде - и все же где-то" китайского режиссёра Ань Хуэйлинь.

Призом за лучшую документальную картину отмечен фильм "Долгий путь домой" китайского режиссёра Сюйсун Чжэн. Специальным дипломом жюри документального кино отмечена героиня Машенька одноименного фильма российского режиссёра Валерии-Гайи Германики.

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

В этом году фестиваль проходил с 16 по 23 апреля. В основном конкурсе было представлено 13 картин.

Украденный в Нидерландах дакийский золотой шлем вернулся в Румынию

 Украденный в Нидерландах дакийский золотой шлем вернулся в Румынию

Умер народный артист России, скрипач-виртуоз Сергей Стадлер

 Умер народный артист России, скрипач-виртуоз Сергей Стадлер

Суд в Москве арестовал замгендиректора МХАТ Гезерова по делу о растрате

 Суд в Москве арестовал замгендиректора МХАТ Гезерова по делу о растрате

Россия и Сирия возобновили контакты по реставрации Пальмиры

Ученые впервые точно установили месторасположение лондонского дома Шекспира

 Ученые впервые точно установили месторасположение лондонского дома Шекспира

Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan включены в Зал славы рок-н-ролла

 Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan включены в Зал славы рок-н-ролла

В Москве завершают реставрацию дома Константина Мельникова

 В Москве завершают реставрацию дома Константина Мельникова

Работу Пикассо разыграют в лотерею, для финансирования исследования болезни Альцгеймера

 Работу Пикассо разыграют в лотерею, для финансирования исследования болезни Альцгеймера

Новый роман Виктора Пелевина выйдет в России 23 апреля
