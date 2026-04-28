"Кинопоиск" и "Иви" сняли с проката сериал "Метод 3" из-за дискредитации ценностей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Онлайн-кинотеатры "Кинопоиск" и "Иви" удалили со своих платформ сериал "Метод 3" в связи с предписанием Роскомнадзора, выданным на основании решения Минкультуры РФ; в сериале обнаружены материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности.

"Сериал "Метод 3" был удален из онлайн-кинотеатров Кинопоиск и Иви по требованию Роскомнадзора. По информации из предписания, Минкульт выдал заключение о наличии в сериале материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующих их отрицание", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе платформы "Кинопоиск".

Там отметили, что в соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" сервис обязан удалить контент в течение 24 часов после получения официального требования.

Ранее о том, что сериал "Метод-3" снят с проката на платформах "Кинопоиск" и "Иви" по требованию Роскомнадзора, сообщил продюсер проекта Владимир Маслов в своем телеграм-канале.

"Мы запросили разъяснения, какие именно нормы закона и традиционные ценности были нарушены. Документы, поступившие в адрес платформ на данный момент не содержат конкретных формулировок. В такой ситуации невозможно понять границы допустимого — а значит, невозможно работать в жанре предсказуемо и ответственно", - написал Маслов.

Он подчеркнул, что сериал - это художественное, игровое произведение.

"Его герои и события являются вымышленными и не имеют целью популяризацию или романтизацию реальных преступников. Это жанровое кино 18+, которое работает с тяжелыми темами — природой зла, границами человеческой психики и ценой, которую платят герои, пытаясь это зло остановить и понять", - добавил он.

Он также отметил, что для индустрии "принципиально важно понимать правила работы с таким контентом".

"Если критерии остаются неясными, под вопросом оказывается не только судьба одного проекта, но и возможность создавать жанровое кино в целом", - добавил Маслов.

