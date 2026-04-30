Изучение духовно-нравственной культуры в школах начнется с января 2027 года

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Предмет "Духовно-нравственная культура России" будет изучаться школьниками с 2026/2027 учебного года со второго полугодия в 5-м классе, школы будут обеспечены учебными пособиями; пока же продолжается работа над линейкой единых учебников по этому предмету, сообщили в Минпросвещения.

В программе пятых классов заложено 17 часов изучения этого предмета.

С 2027-2028 года планируется введение духовно-нравственной культуры и в 6-7-х классов (по 34 часа в каждом), добавили в ведомстве.

Учебный предмет "Духовно-нравственная культура России" направлен на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей.

Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, суть предмета "заключается в знакомстве школьников с жизнью и деятельностью выдающихся государственных и общественных деятелей отечественной истории, которые сыграли значительную роль в развитии нашей страны". "Предмет должен быть по-настоящему интересным для ребят, а для этого необходим неформальный подход", - добавил Кравцов.

Для преподавания предмета "Духовно-нравственная культура России" школы будут обеспечены соответствующими учебными пособиями. Минпросвещения России направило в регионы методические письма о его преподавании. В настоящее время ведется подготовка методических материалов. Параллельно продолжается работа над линейкой единых учебников по новому учебному предмету, добавили в ведомстве.

Запланировано проведение курсов повышения квалификации для педагогов.

В Туапсе у горевшего НПЗ начали обустраивать дренажную систему

Задержаны двое подозреваемых в "акциях устрашения" против руководства РКН

Новое хранилище для древнего льда начали строить в Антарктиде

Путин заявил, что мост на Сахалин - дорогой проект, но его нужно сделать

Минэкономразвития задумалось об особом режиме регулирования восхождений на Эльбрус

В Туапсинском районе ограничили использование сырой воды

Путин не приглашал Трампа в Москву на парад Победы

Володин заявил, что большинство депутатов против повышения нештрафуемого порога скорости

В Туапсе ограничили проведение массовых мероприятий
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 147 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1977 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9188 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов