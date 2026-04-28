Минкультуры сообщило, что выдало заключение на сериал "Метод 3" после "обращения гражданина"

Премьера сериала "Метод-3" в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ выдало заключение о наличии в сериале "Метод 3" материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, на основании обращения в ведомство неназванного гражданина, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"Минкультуры России в рамках обращения гражданина в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минкультуры России от 29.12.2025 № 2503 "Об утверждении Порядка и случаев выдачи заключений о наличии в фильмах, на которые отсутствуют прокатные удостоверения на фильм, материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующих их отрицание, либо отказа в выдаче таких заключений" выдало заключение на многосерийный фильм "Метод 3", - сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатры "Кинопоиск" и "Иви" удалили со своих платформ сериал "Метод 3" в связи с предписанием Роскомнадзора, выданным на основании решения Минкультуры РФ; в сериале обнаружены материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Там отметили, что в соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" сервис обязан удалить контент в течение 24 часов после получения официального требования.

В свою очередь в пресс-службе Роскомнадзора сообщили "Интерфаксу", что решение в отношении фильмов принимает Минкультуры. "За разъяснением причин нужно обращаться в упомянутое ведомство", - сказали в пресс-службе.

Ранее о том, что сериал "Метод-3" снят с проката на платформах "Кинопоиск" и "Иви" по требованию Роскомнадзора, сообщил продюсер проекта Владимир Маслов в своем телеграм-канале.

"Мы запросили разъяснения, какие именно нормы закона и традиционные ценности были нарушены. Документы, поступившие в адрес платформ на данный момент, не содержат конкретных формулировок. В такой ситуации невозможно понять границы допустимого - а значит, невозможно работать в жанре предсказуемо и ответственно", - написал Маслов.