Минкультуры сообщило, что выдало заключение на сериал "Метод 3" после "обращения гражданина"

Премьера сериала "Метод-3" в Москве
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ выдало заключение о наличии в сериале "Метод 3" материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, на основании обращения в ведомство неназванного гражданина, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"Минкультуры России в рамках обращения гражданина в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минкультуры России от 29.12.2025 № 2503 "Об утверждении Порядка и случаев выдачи заключений о наличии в фильмах, на которые отсутствуют прокатные удостоверения на фильм, материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующих их отрицание, либо отказа в выдаче таких заключений" выдало заключение на многосерийный фильм "Метод 3", - сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатры "Кинопоиск" и "Иви" удалили со своих платформ сериал "Метод 3" в связи с предписанием Роскомнадзора, выданным на основании решения Минкультуры РФ; в сериале обнаружены материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Там отметили, что в соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" сервис обязан удалить контент в течение 24 часов после получения официального требования.

В свою очередь в пресс-службе Роскомнадзора сообщили "Интерфаксу", что решение в отношении фильмов принимает Минкультуры. "За разъяснением причин нужно обращаться в упомянутое ведомство", - сказали в пресс-службе.

Ранее о том, что сериал "Метод-3" снят с проката на платформах "Кинопоиск" и "Иви" по требованию Роскомнадзора, сообщил продюсер проекта Владимир Маслов в своем телеграм-канале.

"Мы запросили разъяснения, какие именно нормы закона и традиционные ценности были нарушены. Документы, поступившие в адрес платформ на данный момент, не содержат конкретных формулировок. В такой ситуации невозможно понять границы допустимого - а значит, невозможно работать в жанре предсказуемо и ответственно", - написал Маслов.

Минкультуры сообщило, что выдало заключение на сериал "Метод 3" после "обращения гражданина"

"Кинопоиск" и "Иви" сняли с проката сериал "Метод 3" из-за дискредитации ценностей

Ученые подтвердили наличие секретных комнат в пирамиде Микерина

 Ученые подтвердили наличие секретных комнат в пирамиде Микерина

В "Петергофе" торжественно запустили фонтаны

 В "Петергофе" торжественно запустили фонтаны

Акустическая гитара Ноэла Галлахера ушла с торгов Sotheby’s за $96 тыс.

 Акустическая гитара Ноэла Галлахера ушла с торгов Sotheby’s за $96 тыс.

Гран-при ММКФ получил индийский фильм "Страсть"

Украденный в Нидерландах дакийский золотой шлем вернулся в Румынию

 Украденный в Нидерландах дакийский золотой шлем вернулся в Румынию

Умер народный артист России, скрипач-виртуоз Сергей Стадлер

 Умер народный артист России, скрипач-виртуоз Сергей Стадлер

Суд в Москве арестовал замгендиректора МХАТ Гезерова по делу о растрате

 Суд в Москве арестовал замгендиректора МХАТ Гезерова по делу о растрате

Россия и Сирия возобновили контакты по реставрации Пальмиры
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9165 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1948 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов