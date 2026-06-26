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Литературная премия "Слово" станет международной

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил преобразовать Национальную литературную премию "Слово" в Международную литературную премию. Это одно из поручений, сформулированных после заседания Совета по культуре при президенте.

Российскому МИД совместно с Минцифры, Минфином, Союзом писателей России и Российским книжным союзом необходимо поэтапно преобразовать Национальную литературную премию "Слово" в Международную литературную премию, обеспечив расширение ее географии и ежегодное финансирование.

МИД Минфин Минцифры Владимир Путин Российский книжный союз
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