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"Одиссея" сохранила лидерство в прокате, собрав $87 млн во второй уикенд

Глобальные сборы картины достигли $639,6 млн

"Одиссея" сохранила лидерство в прокате, собрав $87 млн во второй уикенд
Постер фильма "Одиссея" Кристофера Нолана
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Кассовые сборы фильма Кристофера Нолана "Одиссея" во второй уикенд проката в США и Канаде составили $87 млн, сообщает AP. Падение относительно стартовых выходных оказалось умеренным - около 30%. Для Нолана это лучший второй уикенд без учета инфляции: "Тёмный рыцарь" в 2008 году собрал $75,2 млн.

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Глобальные сборы "Одиссеи" достигли $639,6 млн, включая $128,3 млн на международных рынках. Кинотеатры расширяют сетку показов, чтобы удовлетворить спрос, особенно на премиальные форматы. IMAX-экраны обеспечили $48 млн за уикенд, а редкие 70-мм IMAX-площадки - $5,2 млн, большинство сеансов на них распроданы до сентября.

Новых крупных релизов в прокате на минувшей неделе не было. Для фильмов, стартовавших выше $100 млн, столь высокий результат второго уикенда является редкостью. Среди картин с рейтингом R "Одиссея" уступает лишь "Дэдпулу и Росомахе".

На следующей неделе конкуренция усилится: в прокат выходит "Человек-паук: новый день", в котором также заняты Том Холланд и Зендея. Аналитики допускают, что картина может показать крупнейший старт года. При этом "Одиссея" сохранит большинство IMAX‑экранов ещё на несколько недель.

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Второе и третье места по итогам уикенда заняли релизы Disney - "Моана" ($10,5 млн) и "История игрушек 5" ($10 млн). Последняя преодолела отметку в $1 млрд мировых сборов, став шестым фильмом Pixar, достигшим этого рубежа.

Пятерку лидеров замкнул релиз Bleecker Street - Hadestown: The Musical, собравший $9,7 млн в дебютный уикенд. Камерная драма Оливии Уайлд "Приглашение" в ограниченном прокате добавила $2,6 млн, доведя суммарные сборы до $19,8 млн.

По данным Rentrak, летняя касса превысила $3 млрд, а общий объем сборов года опережает прошлогодний примерно на 10%. Аналитики допускают, что при сохранении динамики летний сезон может приблизиться к доковидным показателям.

США Кристофер Нолан Одиссея Pixar Disney
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