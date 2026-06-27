В Москве пройдет фестиваль духовых и симфонических оркестров "Летний вальс"
Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Большом зале консерватории с 29 июня по 11 июля пройдет фестиваль духовых, симфонических и джазовых оркестров "Летний вальс".
29 июня откроет программу Симфонический оркестр Министерства обороны РФ под управлением Сергея Дурыгина.
6 июля выступит Концертный симфонический оркестр Московской филармонии.
11 июля фестиваль завершит выступление Центрального концертного образцового оркестра ВМФ имени Римского-Корсакова ВМФ РФ, сообщают организаторы.