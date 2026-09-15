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Таиланд передал Российской национальной библиотеке 80 томов буддийского канона Типитака

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Таиланд подарил Российской национальной библиотеке 80 томов древнего буддийского канона Типитака (Трипитака), сообщил Смольный.

Церемония передачи была приурочена к 130-летию установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом. В ней приняли участие министр культуры Ольга Любимова, посол Таиланда в России Сасиват Вонсинсават, министр, заместитель главы миссии Таиланда в России Нарат Видьянанда, президент Всемирного фонда Типитаки леди Варапон Прамот, почетный генеральный консул Таиланда в Петербурге Юрий Ковальчук.

В рамках церемонии состоялось открытие выставки "Сиам, этот волшебный сад". В экспозиции представлены редкие книги, фотографии, карты, журналы, документы из фондов РНБ, знакомящие с историей отношений двух стран. Среди экспонатов - первое издание Типитаки, подаренное Императорской публичной библиотеке в 1896 году, документы XIX века, подтверждающие дарение, и переводы на русский язык. Выставка будет открыта до 10 октября.

"Издание священных для буддистов всего мира канонов, которое получает Российская национальная библиотека, - уникально. В этих 80 томах - память человечества. Они написаны две с половиной тысячи лет назад, во времена зарождения учения. Книги будут востребованы среди наших ученых и всех, кто интересуется культурой Таиланда", - прокомментировал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он напомнил, что Петербург и Таиланд связывает давняя дружба и сотрудничество. В Таиланде гостил цесаревич Николай Александрович. В 1897 году Россию посетил король Рама V. Во время его визита была достигнута договоренность об установлении дипломатических отношений. В те же годы в Петербурге учился сын короля - принц Чакрабон.

Свод священных канонов на языке пали (Трипитака на санскрите) был составлен в V-III веках до нашей эры. Это священный текст из трех частей (в буквальном переводе - "трех корзин"): правил жизни монашеской общины, проповедей Будды и философских трактатов.

Ольга Любимова Петербург Александр Беглов Таиланд Российская национальная библиотека
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