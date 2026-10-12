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Первая театральная постановка Тарантино выйдет на сцене Вест-Энда весной 2027 года

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Первая театральная пьеса американского режиссера Квентина Тарантино "Кавалер-щеголь" (The Popinjay Cavalier) будет поставлена в лондонском Вест-Энде в марте 2027 года, сообщает AP со ссылкой на представителей Sony Pictures Entertainment и Sonia Friedman Productions.

Постановка станет дебютом Тарантино в театральном формате и первой работой актера Саши Барона Коэна на сцене Вест-Энда. Комедия, действие которой разворачивается в Европе 1830-х годов, описывается продюсерами как "авантюрная история об обмане и переодеваниях, вдохновленная классическими приключенческими эпосами".

Режиссером спектакля выступит сам Тарантино. Барон Коэн, известный по образам Бората и Али Джи, заявил, что согласился на участие без колебаний. "Когда звонит лучший режиссер в мире, вопросов не задаешь", - отметил он.

Предварительные показы начнутся 23 февраля, премьера состоится 18 марта в театре Phoenix.

Тарантино, автор фильмов "Бешеные псы", "Криминальное чтиво" и "Бесславные ублюдки", не выпускал полнометражных картин после выхода "Однажды в... Голливуде" в 2019 году. В ноябре ожидается релиз сиквела "Приключения Клиффа Бута", сценарий к которому написал Тарантино. Режиссёром выступил Дэвид Финчер, а Брэд Питт вновь исполнил роль бывшего голливудского каскадёра.

Квентин Тарантино Sony Pictures Entertainment Phoenix Лондон
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