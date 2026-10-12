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В музее-заповеднике "Поленово" открылась выставка о Сергее и Константине Коровиных

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Тульской области в музее-заповеднике "Поленово" открылась выставка "Братья Коровины", сообщила пресс-служба музея. Выставка приурочена к 165-летию со дня рождения Константина Коровина.

В экспозиции - живописные и графические произведения Сергея и Константина Коровиных, а также театральные декорации и эскизы костюмов, созданные Константином Коровиным. Работы предоставлены фондами музея-заповедника Василия Поленова и музея-заповедника "Абрамцево".

Братья Коровины - выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества и ученики Василия Дмитриевича Поленова. Их творческие пути отразили ключевые процессы русского искусства рубежа XIX-XX веков: от реалистической традиции передвижников до новых живописных поисков. Сергей Коровин обращался к социальным темам и правде жизни, Константин - к пленэру, колориту и "очарованию жизни". Сегодня его по праву называют первым и самым последовательным русским импрессионистом.

Выставка будет работать до 13 декабря.

Музей-заповедник "Поленово" находится в 70 км от Тулы в Заокском районе. По проектам художника в усадьбе построены главный дом, мастерская "Аббатство", флигели, службы, а также расположенная в селе Бёхово Троицкая церковь. В 1931 году там был открыт дом-музей.

Константин Коровин Тульская область Василий Поленов Поленово
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