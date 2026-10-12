Власти направили почти 15 млрд руб. на производство национальных фильмов в 2025 году

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Сумма государственной поддержки кинопроизводства в прошлом году достигла почти 15 млрд рублей, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Важным направлением остается государственная поддержка кинопроизводства. Общая сумма в прошлом году составила 14,7 млрд рублей, завершено производство 220 национальных фильмов", - написала Любимова в своем Мах-канале по итогам выступления на заседании комитета Госдумы по культуре.

Министр отметила, что также продолжается работа по поддержке воссоединенных регионов в рамках программы их социально-экономического развития. "В 2025 году на реализацию программы выделено почти 4,5 млрд рублей", - уточнила она.