Итальянский куратор и критик Франческо Бонами назначен худруком "ГЭС-2"

Франческо Бонами Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Международный куратор, критик и автор книг Франческо Бонами стал художественным руководителем Дома культуры "ГЭС-2", сообщили в пресс-службе организации.

"Международный куратор и критик Франческо Бонами присоединяется к команде Дома культуры "ГЭС-2" в новой должности художественного руководителя. В новой роли Бонами будет определять художественное наполнение программных направлений, а также принципы выбора и реализации проектов совместно с командой "ГЭС-2"", - сказали журналистам в пресс-службе.

По данным дома культуры, Бонами с 2021 года участвовал в разработке институциональной стратегии организации и в настоящее время видит свою главную задачу в развитии совместной работы с кураторами, уделяя особое внимание художественному потенциалу предлагаемых проектов.

"В моем понимании художественный руководитель - это катализатор творческой энергии. Наша общая задача - искать лучшие проекты для "ГЭС-2". Мой опыт должен в этом помочь", - подчеркнул Бонами.

При этом возглавлявшая программу V–A–C Дома культуры с 2022 года Алиса Прудникова останется в своей должности до 6 декабря 2026 года, а в 2027 году продолжит сотрудничество с институцией в качестве куратора отдельных проектов в сфере академических исследований и международных резиденций, отметили в пресс-службе.

Франческо Бонами родился во Флоренции в 1955 году. Изучал сценографию и архитектуру во флорентийской Академии изящных искусств. Начинал профессиональную деятельность как художник, затем стал редактором международного журнала Flash Art. В 1993 году выступил куратором одного из разделов выставки Aperto на Венецианской биеннале. В 1995–2018 годах занимал должность художественного руководителя Фонда Сандретто Ре Ребауденго в Турине. В 1999–2008 годах был старшим куратором Музея современного искусства в Чикаго.

Курировал 50-ю Венецианскую биеннале (2003) и биеннале SITE Santa Fe в Санта-Фе (1997), был сокуратором "Манифесты 3" в Любляне (2000) и биеннале Уитни в Нью-Йорке (2010). Подготовил более ста выставок для художественных институций разных стран, в том числе для Центра искусств Уокера в Миннеаполисе, Музея современного искусства Хара в Токио, Музея современного искусства Парижа, Коллекции Пино в Венеции и Музея Хумекс в Мехико. Курировал персональные выставки Джеффа Кунса, Дэмиена Хёрста, Такаси Мураками, Рудольфа Стингеля, Маурицио Каттелана, Юргена Теллера, Дамиана Ортеги, Хироси Сугимото и других художников.

Автор книг о современном искусстве, среди которых "Я тоже так могу! Почему современное искусство все-таки искусство", опубликованная

на русском языке издательством V–A–C Press в 2017 году. Регулярно выступает в итальянской прессе и на телевидении. В 2010 году награжден французским орденом Почетного легиона.

В декабре 2026 года в Доме культуры будет представлен новый проект Бонами "Вещи, идолы, бананы", созданный в сокураторстве с Дмитрием Белкиным.