Свыше 500 работ претендуют на победу в первой национальной премии ИИ-креаторов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Более полутысячи заявок в номинациях от анимации и дизайна до академической музыки и технологических решений подали участники первой национальной премии ИИ-креаторов, сообщили в пресс-службе "Ленинки Арт".

"Завершился прием заявок на Первую национальную премию ИИ-креаторов AI Creative Awards 2026 (...) Участники подали более полутысячи заявок в 12 номинациях, представив фильмы, видеоролики, анимацию, музыку, дизайнерские работы и технологические решения", - сказали "Интерфаксу" во вторник в организации.

По данным Ленинки, больше всего заявок получила номинация "Лучшее видео с ИИ", также в числе востребованных "Лучший проект по сохранению культурного кода с ИИ" и "Лучший фильм или сериал с ИИ". "Заявки поступили во все номинации премии, от анимации, дизайна и рекламы до живых перформансов, академической музыки и технологических решений", - отметили в организации.

Согласно представленным материалам, максимально в одной из работ было использовано 19 различных ИИ-инструментов.

Многие авторы, уточнили в пресс-службе, обращаются к теме культурного кода (представлено порядка 130 работ) и исторической памяти - более 90. При этом в 80 заявках участники работали над восстановлением прошлого: оживляли архивные фотографии, занимались цифровой реставрацией, применяли 3D-сканирование и воссоздавали утраченные фрагменты. Теме просвещения участники посвятили 93 заявки, проектам для детей - порядка 50.

"Представленные работы показывают, что авторы применяют ИИ как для создания новых произведений, так и для работы с уже существующими материалами. Наряду с кино, музыкой и дизайном заметное место занимают проекты, связанные с архивами, культурным наследием и просвещением", - подчеркнули в Ленинке.

Шорт-лист премии объявят 20 ноября на открытии фестиваля

"Нейрофест - 2026" пройдет в Кластере видеоигр и анимации в Сколково. Победителей назовут 28 ноября на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. Помимо наград в 12 номинациях, будет вручен гран-при "Нейрокреатор года".