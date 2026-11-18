Институт Пушкина станет единым научно-методическим центром по продвижению русского языка в мире

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Советник президента России Елена Ямпольская сообщила, что Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина в год своего 60-летнего юбилея станет единым научно-методическим центром по продвижению русского языка в мире.



"В год своего 60-летнего юбилея институт вступает в новую фазу своего развития, очень важную фазу. Именно в рамках нашего президентского Совета (по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России - ИФ) была высказана идея о создании единого научно-методического центра по продвижению русского языка в мире. И по поручению главы нашего государства Владимира Владимировича Путина таким центром должен стать именно Институт русского языка имени Пушкина", - сказала Ямпольская, открывая в среду VI международный Костомаровский форум.



По ее словам, это выведет институт на совершенно новый уровень, даст дополнительные инструменты в работе, дополнительные возможности для сотрудничества, для координации этой деятельности.



"Мы с нетерпением ждем официального соответствующего указа президента", - подчеркнула советник президента.



Ямпольская заявила, что очень много людей в России, и в первую очередь - президент России, занимаются продвижением русского языка на совершенно разных позициях, на разных фронтах.



"Русское слово - это не просто определенный грамматический строй. Да, русский язык - это средоточие родных смыслов и ценностей, которые все больше и больше, как мне видится, становятся смыслами и ценностями здоровой части человечества, и мы это видим каждый день", - заявила она.



18-20 ноября 2026 года Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина при поддержке Минобрнауки России и МИД России проводит VI международный Костомаровский форум в год 60-летнего юбилея института - одно из ключевых событий года в области русистики и методики преподавания русского языка как иностранного. Институт учредил форум в 2021 году и проводит его ежегодно в честь научного и педагогического наследия В.Г. Костомарова (1930-2020) - основателя, первого ректора и президента института.



Тема форума 2026 года - "Учить общению, а не языку": наследие и векторы будущего мировой русистики".



Традиционно обсуждаются проблемы русского языка и его роль в общественной жизни России и зарубежных стран.



В мероприятии участвуют ведущие русисты и профильные специалисты из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, представители власти, бизнеса, общественных организаций, деятели культуры и журналисты.



В 2026 году Костомаровский форум собрал более 8,5 тыс. участников из 100 стран.