Большой театр на гастролях в ОАЭ представит "Щелкунчика", "Царскую невесту" и концерт Симфонического оркестра

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Балет "Щелкунчик", оперу "Царская невеста" и концерт Симфонического оркестра представит Большой театр в рамках первых гастролей в ОАЭ в декабре



Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Выступления артистов Большого театра впервые пройдут на сцене Дубайской оперы в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) в рамках первого гастрольного тура в эту страну в начале декабря, сообщили в пресс-службе компании-организатора гастролей "Арт Сизонс".



"С 2 по 6 декабря 2026 года на сцене Дубайской Оперы пройдут первые официальные гастроли Большого театра в Объединенных Арабских Эмиратах. В пятидневной программе - опера Николая Римского-Корсакова "Царская невеста", специальная концертная программа Симфонического оркестра Большого театра, а также показы балета Петра Чайковского "Щелкунчик", знаменитой рождественской сказки о чудесах, детстве, смелости и первой любви", - сказали "Интерфаксу" в компании.



За дирижерским пультом "Царской невесты" и симфонического концерта предстанет генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев.



Гастроли в Дубайской опере, как уточнили в пресс-службе, станут первым индивидуальным туром Большого театра в ОАЭ. Ранее в 2008 и 2009 годах в эмиратах Большой театр принимал участие в фестивале The Abu Dhabi Music and Arts Festival.



Гастрольный тур 2 декабря откроет опера Николая Римского-Корсакова "Царская невеста". На сцене Дубайской оперы главные партии исполнят солисты оперы Большого театра Полина Шабунина, Эльчин Азизов, Алина Черташ.



На следующий день, 3 декабря, Симфонический оркестр Большого театра представит специальную концертную программу, которая будет объявлена позже.



Балет-феерия "Щелкунчик", как определил жанр сам композитор Петр Чайковский зрителям представят 4, 5 и 6 декабря. Как подчеркнули организаторы, балет представит труппа Большого театра с участием ведущих артистов в сопровождении оркестра.